Der Unfall ereignete sich am Montag kurz nach 10.30 Uhr auf der Seetalstrasse in Muri, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Bei der betroffenen Komposition handelte es sich um einen Chevrolet Silverado, an dem ein Zweiachsanhänger angekuppelt war. Dieser war mit tonnenschweren Holzelementen für ein Fertighaus beladen.

Vom Kreisverkehr beim Coop-Center mündete der 48-jährige Fahrer in die Seetalstrasse ein. In der folgenden Rechtskurve verlor er die Herrschaft über die Komposition, worauf der Anhänger nach links kippte. Er blieb schliesslich mitten auf der Fahrbahn liegen.