Sie war eine Frau, die man in ganz Wohlen und darüber hinaus kannte und gern hatte. Irma Koch, besser bekannt als Chäber, hat ihr Restaurant an der Bremgartenstrasse 4 über ein halbes Jahrhundert lang geführt. Jeden Abend kamen die Stammtischler in wechselnder Formation bei ihr vorbei, und zu Weihnachten und Silvester waren ihre Tische für all jene gedeckt, die sonst niemanden hatten, mit dem sie feiern konnten. Am Mittwochmorgen ist Irma gestorben. 87 Jahre alt ist sie geworden. Sie hinterlässt eine grosse Lücke bei all jenen, die sie auch heute noch regelmässig im Seniorenzentrum Casa Güpf in Wohlen besucht haben. Aber sie hinterlässt auch viele schöne Erinnerungen.