Ein 18-jähriger Neulenker fuhr am Donnerstagabend, kurz nach 20.30 Uhr mit seinem Toyota auf der Nutzenbachstrasse von Anglikon (Wohlen) in Richtung Villmergen. In der Folge überholte ihn ein anderes Fahrzeug, ein weisser VW Polo mit SO-Kontrollschildern. Dieses Fahrzeug führte daraufhin Bremsmanöver aus, worauf der Toyota-Fahrer ein Sri Lanker aus der Region, nach rechts in ein Rapsfeld auswich, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Alle Insassen des Toyota blieben unverletzt. Der VW Polo fuhr davon.



Die Kantonspolizei Aargau, Stützpunkt Lenzburg (Tel. 062 886 01 17) nimmt Hinweise zur Klärung des Sachverhalts entgegen. (mon)

Die Polizeibilder vom Mai 2019