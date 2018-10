«‹Juheminee› will von der alternativen Liste in den Bundesrat», heisst es im Albumbeschrieb. «Es ist eigenwillig, voller Zauber, tiefgründig hübsch, voller Rätsel und Antworten. Das Album handelt von der Verwirrung der Szene im Jahr 2018 (‹Hochwasser›, ‹Sigh at the Beach›), von männlichem Feminismus (‹Woman›), von Ausländern, Stigmata und Angst (‹Nachtigall›). Es zieht Parallelen zwischen Altersheimen und Technoparties (‹Altersheim.de›), sinniert über die Liebe und den Frieden (‹Friedenslied›, ‹Maximal Tension›) und hat das, was Frank Powers Heimatlieder nennt (‹Lompesammler›, ‹Vo Chur uf Brugg›, ‹Trampoline›)».

Nah am Weltgeschehen

Die offizielle Release-Show findet am 23. November im «Moods» in Zürich statt. Wieso nicht im Salzhaus in Brugg? «Das ist ein Versuch, alles zu bündeln», sagt Brandão. Man habe viele Konzerte in der Peripherie gespielt, in der Grossstadt laufe nun alles zusammen.

Erst vor kurzem hat Dino Brandão seine Heimatstadt Brugg verlassen und ist nach Zürich «in eine mega lässige WG» gezogen. Als er nach seinem halbjährigen Paris-Aufenthalt zurückgekehrt sei, habe er gemerkt, dass seine Zeit in Brugg abgelaufen sei. In Paris lebte er in einem Atelier, das der Kanton Aargau dauerhaft gemietet hat, um Künstlern eine neue Erfahrung zu ermöglichen. «Ich habe die letzten 27 Jahre in Brugg verbracht, das reicht», so Brandão. Er geht aber gerne in seine Heimatstadt zurück und ist erstaunt, wie ruhig es dort ist. Brandão kann es sich auch vorstellen, dereinst ganz in Paris zu leben. «Dort ist man nahe am Weltgeschehen.» Doch erst, wenn auch die internationale Karriere läuft.