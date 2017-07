Der Unfall ereignete sich um 19 Uhr auf der Bruggerstrasse in Schinznach-Bad. Die 65-jährige Lenkerin eines Volvo fuhr gemäss Polizeimeldung in Richtung Brugg und bog nach links in die Badstrasse ab. Dabei stiess das Auto mit einem Motorrad zusammen, das von Brugg her nahte.

Eine Ambulanz brachte den 19-jährigen Motorradfahrer verletzt ins Kantonsspital Aarau. Noch liegen keine Angaben über dessen Zustand vor. An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach ordnete bei beiden Beteiligten eine Blut- und Urinprobe an.