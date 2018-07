Am Dienstag liess die Verwaltung 3plus ein Flugblatt an die Bevölkerung von Bözen, Elfingen und Hornussen verteilen, auf dem der Wasserverband über die aktuelle Situation informiert: Durch die anhaltende Trockenheit sind die Wasservorkommen einerseits stark zurückgegangen, andererseits ist der Wasserverbrauch im gleichen Zeitraum stark angestiegen.

«Da in absehbarer Zeit keine ausgiebigen Niederschläge in Sicht sind, müssen wir ab sofort den Wasserverbrauch einschränken», schreibt der Verband. Aus diesen Gründen ist das Bewässern von Rasenflächen, das Füllen von Swimmingpools und das Waschen von Autos ab sofort untersagt. Auch alle Brunnen, die am Wassernetz angeschlossen sind, wurden abgeschaltet. Die Schulanlagen und Friedhöfe werden nicht mehr bewässert.

Diese Regelung gilt bis auf weiteres. Gegen diesen Entscheid kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 30 Tagen seit Zustellung beim Gemeinderat Beschwerde geführt werden.

Mitte Juni rief die Gemeinde Effingen ihre Bevölkerung im Mitteilungsblatt ebenfalls zum Wasser sparen auf. Die Wasserknappheit hatte den Gemeinderat schon im April und Mai dazu veranlasst, die Dorfbrunnen abzustellen.