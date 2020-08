Verkehrs-Chaos rund um Brugg ist behoben ++ Staus haben sich aufgelöst

In der Region Brugg herrschte am frühen Mittwochnachmittag ein riesiges Verkerschaos. Gemäss einem Leserhinweis kam es zu einem Unfall im Tunnel zwischen der Casinobrücke und dem Bahnhof. Mehrere Lastwagen und zumindest ein Auto sollen in diesen involviert gewesen sein. Die Casinobrücke war Brugg in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Tele M1 berichtet von einem Leichtverletzten.

In der Region staute sich der Verkehr auf mehreren Strassen, so zwischen Windisch und Gebenstorf oder zwischen Brugg und Schinznach-Bad. Auf weiteren Strassen herrschte eine Verkehrsüberlastung.

Mittlerweile (Stand: Mittwoch, 26.08.2020, 20:45 Uhr) haben sich die Staus aufgelöst und in der Region Brugg sollte der Verkehr wieder flüssig laufen. (pz/wue/cri)