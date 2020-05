Ungesichertes Auto macht sich selbstständig – Fahrerin wollte Blumen fotografieren

Gegen 20 Uhr war die Autofahrerin von der Staffelegg her talwärts in Richtung Thalheim unterwegs. Eingangs Dorf stellte die 65-Jährige den Wagen am linken Strassenrand ab, um Blumen zu fotografieren. "Weil sie den Sokda aber nicht genügend gesichert hatte, geriet dieser in Bewegung, rollte über die Strasse und stürzte danach die angrenzende steile Böschung hinunter", schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Montagmorgen. Dort prallte das Auto mit voller Wucht gegen die Stützmauer eines Neubaus.

Verletzt wurde niemand. Der verkeilte, stark beschädigte Wagen musste mit einem Kran geborgen werden.

