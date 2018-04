Das prächtige Frühlingswetter hat am Wochenende viele Menschen nach draussen gelockt. Alles andere als prächtig sieht es am Montag aber rund um das Fischerhaus im Wildischachen in Brugg aus: Der Grillplatz an der Aare ist mit Müll übersät. Ketchup, Sonnenblumenöl und jede Menge Papier und Karton haben die unbekannten Täter liegen lassen.

Peter Gysi vom Fischereiverein Brugg ist wütend. Er kann nicht verstehen, wieso Menschen ihren Abfall einfach so liegen lassen. Um zu verhindern, dass der Müll in die Aare fliegt, räumt Gysi die Sauerei umgehend auf. Der 110-Liter-Sack ist schnell voll.

Die Regionalpolizei Brugg will dem jüngsten Fall nachgehen, wie der Regionalsender Tele M1 berichtet. Sie hofft, im Müll Spuren zu finden, die zu den Tätern führen. Ausserdem will sie die Kontrollen nun verschärfen.

Immer wieder lassen Unbekannte Abfall in der Öffentlichkeit liegen oder bringen ihn zur Entsorgung in den Wald. Im April wurden bereits zwei krasse Littering-Fälle im Aargau bekannt: Über Ostern kippte jemand eine gesamte Wohnungseinrichtung in den Wald bei Oberwil-Lieli. Gleichzeitig wurden am Strassenrand im Waldstück zwischen Rohr und Rupperswil Matratzen, ausrangierte Möbel und vieles mehr deponiert. (mwa)