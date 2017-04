Töfffahren und Rugby waren zwei Hobbys des 18-jährigen Schreiner-Lehrlings, der am Mittwochabend in Schinznach-Bad tödlich verunglückt ist. Der junge Erwachsene fuhr mit seinem Töff von Brugg in Richtung Schinznach, als ein 73-jähriger Autolenker ihn bei der Kreuzung zum Thermalbad übersieht, nach links abbiegt und ihm damit den Weg abschneidet.