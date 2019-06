Was im Juli 1999 im Kästhal mit zirka 200 Ausstellern und 3000 Besuchern seinen Anfang nahm, hat sich in Effingen zu einem Grossanlass entwickelt. Die Rede ist vom Internationalen Landmaschinen-Oldtimer-Treffen, das seit der zweiten Austragung im Jahr 2004 jeweils im Gebiet Junge Räbe gleich neben der Autobahnausfahrt stattfindet.

Für die fünfte Ausgabe, die in den Sommerferien vom 19. bis 21. Juli über die Bühne gehen wird, hat das achtköpfige Organisationskomitee etwas Grosses vor. Unter dem Motto «Historisch» werden nicht nur Oldtimer-Traktoren und Landmaschinen sowie altes Handwerk vorgeführt, sondern in einem separaten 25 auf 55 Meter grossen Zelt zum ersten Mal in Effingen Agromodelle im Massstab 1:8 bis 1:32 beim Einsatz in der Landwirtschaft vorgeführt.

Diese Modelle können Besucher beim Oldtimertreffen bestaunen: