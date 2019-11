Selbstunfall: Frau prallt gegen Baum und verletzt sich

Am Dienstagnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr, kam in Auenstein eine Automobilistin von der Strasse ab, wie die die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Umgehend rückten Ambulanzbesatzung, die Kantonspolizei und die Regionalpolizei Lenzburg an die Unfallstelle aus.

Die 58-jährige Schweizerin fuhr mit ihrem Ford von Auenstein Richtung Veltheim, als es zum Unfall kam. Sie geriet nach rechts und rutschte zirka 10 bis 15 Meter einen Abhang hinunter. Daraufhin prallte gegen einen Baum. Dabei wurde die 58-jährige Schweizerin verletzt. Ein im Auto mitfahrendes 5-jähriges Mädchen blieb unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach hat eine Untersuchung eröffnet. Bei der Unfallfahrerin aus der Region wurde eine Blut- und Urinentnahme angeordnet. Zudem nahm ihr die Kantonspolizei den Führerausweis vorläufig zu Handen der Administrativbehörde ab. Die Unfallursache ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

