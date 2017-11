Ein 30-jähriger Bosnier fuhr am Samstagabend, kurz nach 18.30 Uhr, in einem Pick-up mit Anhänger auf der Autobahn A3 in Richtung Zürich. Im Bözbergtunnel begann der Anhänger zu schlingern, worauf der Fahrer die Kontrolle über die Fahrzeugkombination verlor und mit der

Tunnelwand kollidierte.

Anschliessend überschlug es sowohl den Pick-up wie auch den Anhänger. Die Fahrzeugkombination kam auf dem Dach liegend über beide Fahrstreifen zum Stillstand. Es wurde niemand verletzt.