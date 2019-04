Weil diese Bezeichnung gemeinhin ein grösseres Gebiet umfasst als das der vier involvierten Gemeinden, gab es Kritik. Zuerst von den benachbarten Gemeinden und dem Planungsverband Fricktal Regio und kurz darauf vom Regierungsrat. Letzte Woche sind der BEEH-Projektausschuss und die beteiligte Arbeitsgruppe nochmals über die Bücher gegangen. Was dabei herausgekommen ist, erklärte Gemeindeammann Giovanni Carau am Freitagabend den zirka 20 Interessierten am vierten runden Tisch im ehemaligen Kindergarten in Elfingen.

«Oberes Fricktal ist gestrichen»

«Der Gemeindename Oberes Fricktal ist gestrichen», sagte Carau. Inzwischen seien auch weitere Vorschläge eingegangen. «Es war aber kein geeigneter dabei, der zuvor nicht auch schon diskutiert wurde.» Deshalb wurde entschieden, die Bevölkerungsumfrage mit den drei von der ersten Runde verbliebenen Gemeindenamen Anfang April zu wiederholen.

Zur Auswahl stehen: Rebthal, Unterberg und Böztal. Bei der Namensfindung wollte man keine bisherige Gemeinde ausschliessen, sondern geografisch oder geschichtlich einen – zumindest kleinen – gemeinsamen Nenner finden.

Der Name Rebthal nimmt Bezug auf den Rebbau und die landwirtschaftliche Prägung. Rebthal statt Rebtal wurde dem schöneren Schriftbild wegen gewählt. Unterberg weist auf einen geschichtlichen Zusammenhang der Gemeinden hin.