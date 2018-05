So war das ursprünglich nicht gedacht: Der langjährige Heimleiter Hans Röthlisberger wollte im letzten Sommer zusammen mit seiner Frau das Schulheim Effingen verlassen und in den Ruhestand gehen. Als Nachfolger hatte der Stiftungsrat den damaligen Leiter des Schulheims Kasteln gewählt. Da dieser jedoch mit dem Velo verunfallt war und sich dabei schwer verletzt hatte, konnte er seine neue Stelle in Effingen nie antreten. Während Monaten war unklar, ob er die Stelle im Sommer 2018 doch noch antreten wird. Hans Röthlisberger zeigte sich bereit, ein Jahr länger zu bleiben.