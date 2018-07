Zum Auftakt der Brugger Büscheliwoche säumen am Montagmorgen Hunderte Kinder und Erwachsene die Hauptstrasse in der Altstadt. Angeführt von den Tambouren, kommen pünktlich um 8 Uhr die Schülerinnen und Schüler angerannt. In den Harassen tragen sie einen Teil des Materials zum Kränzen in die Stadt. Nach nur wenigen Sekunden ist der Spass schon wieder vorbei.