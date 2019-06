In der Region Wasserschloss wird am Mittwochmorgen ein Mann von der Polizei wegen eines kleineren Strassenverkehrsdelikts angehalten. Er wartet die Kontrolle jedoch nicht ab und flieht mit dem Auto. An der Aarebrücke in Stilli hält er an und springt. Er lässt sich davontreiben – und geht dann nach Hause.