Das Schulheim Stift Olsberg ist neu eine Institution des Kinderheims Brugg. Der Aargauer Regierungsrat hat beschlossen, per 1. August die kantonseigene Einrichtung in die Stiftung Kinderheim Brugg zu überführen. «Das bewährte Angebot des Schulheims Stift Olsberg wird unverändert weiter geführt», heisst es in einer Medienmitteilung. Mit der Übernahme vom Stift Olsberg werde das Angebot des Kinderheims Brugg um ein Schulheim erweitert. «Unter anderem wird es durch diese Zusammenlegung mit dem Standort Brugg auch möglich sein, Kindern des Schulheims eine 365 Tagesbetreuung anzubieten.» Dank des neuen Angebots würden auch Versetzungen wegen schulischen Problemen in andere Einrichtungen weniger nötig sein.

Mit Daniel Wölfle habe ein kompetenter Standortleiter, mit fundierter Ausbildung und langjähriger Erfahrung, die Führung des Schulheimes Stift Olsberg übernommen, heisst es weiter.

Neues Gruppenhaus in Brugg

Während des Sommers gab und gibt es auch beim Standort Brugg Veränderungen. An der Habsburgerstrasse ist ein Gruppenhaus fertiggestellt worden. Je eine Wohngruppe wohnt neu im sanierten, bzw. neu erstellten Haus. Dank des Um- und Neubau können die Kinder und Jugendlichen in geeigneten Räumen wohnen. "Mit dieser weiteren Liegenschaft in einem Brugger Quartier trägt das Kinderheim seinem Leitgedanken Integration noch vermehrt Rechnung", heisst es in der Mitteilung.