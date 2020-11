Jetzt rollen alle Züge durch den neuen Doppelspur-Bözbergtunnel

Bahnersatzbusse und Verspätungen: Viele, die in den vergangenen zwei Wochen auf der Bözbergstrecke unterwegs waren, bekamen die Auswirkungen der Abschlussarbeiten am neuen Eisenbahntunnel zu spüren. Nun stehen den Zügen seit Freitagmittag beide Spuren durch den neuen Bözbergtunnel zwischen Schinznach-Dorf und der Station Effingen zur Verfügung.

In einer Mitteilung schreiben die SBB: «Die Bauteams haben die Gleise vom bestehenden an den neuen Bözbergtunnel verschwenkt und erfolgreich angeschlossen.» Am 2. November ging der alte Bözbergtunnel nach 145 Jahren offiziell ausser Betrieb. Danach war der neue Bözbergtunnel bis am Freitag zunächst nur einspurig befahrbar, wie Mediensprecher Oli Dischoe präzisiert.

Umbau des alten Tunnels bis 2022

Die Bauarbeiten gehen weiter. «Als nächstes wird der alte Tunnel bis April 2022 umgebaut und künftig als Dienst- und Rettungsstollen genutzt», schreiben die SBB. Hierzu werde der neue Doppelspurtunnel über fünf Querverbindungen mit dem künftigen Dienst- und Rettungsstollen verbunden.

Im Sommer 2022 werde das Gesamtprojekt Bözbergtunnel in Betrieb gehen. Bis dann wird eine zweite Rettungsübung stattgefunden haben. Die SBB haben im Auftrag des Bundes einen 4-Meter-Korridor auf der Gotthard-Achse realisiert, damit Sattelauflieger mit einer Höhe von vier Metern transportiert werden können. Das erwähnte Bauwerk stellt dabei das grösste Einzelprojekt dar.