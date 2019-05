Er informierte in seiner emotionalen Rede auch darüber, dass mit dem Ertrag aus dem «Güggeli-Sternen» in Oberbözberg – ihrem Herzstück, wie Schäublin betonte – nicht auszukommen sei.

In Windisch wurde der Pachtvertrag zwischen dem «Güggeli-Waage»-Wirtepaar Schäublin und der Besitzerin des Gebäudes, der Brugger Liegenschaften AG, im letzten November nach fünf Jahren nicht mehr verlängert . «Für uns ist alles wie ein Kartenhaus zusammengefallen», erklärte Thomas Schäublin seinen vielen Freunden und Geschäftspartnern, die er diese Woche zu seinem 50. Geburtstag ins «Go Easy»-Hallensportzentrum in Station Siggenthal eingeladen hatte.

Beat Anliker war in seiner Rede über die Schäublins voll des Lobes. Er verglich seine Arbeit als Besitzer des Sportzentrums mit dem Führen eines Sportvereins. «Wie wird man Meister?», fragte er und gab selbst die Antwort: «Mit den richtigen Leuten im Team.» Er sei stolz, dass er das «Go Easy»-Steuer Schäublins übergeben könne. Die Angestellten der «Güggeli-Waage» könnten am neuen Standort arbeiten, wenn sie wollten, erklärte Thomas Schäublin. Das Team im «Go Easy» werde durchmischt sein, mit jenen Menschen, die bereits hier arbeiten, und denjenigen aus der «Güggeli-Waage».

Party mit Opus C Voll

Apropos: Die Arbeit mit diesen vielen tollen Menschen war laut Schäublin in den vergangenen Jahren faszinierend, «zusammen haben wir so vieles erreicht und erbaut und erschaffen». Mit seiner Frau Esther sei er gewillt, zukunftsorientierte Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen in dieser Region.

Nach dem geschäftlichen Teil feierte Thomas Schäublin seinen Geburtstag ausgiebig. An den sportlichen Dresscode hielt sich ein Grossteil der Gäste. So waren Tennisspielerinnen, Eishockeyspieler und Fussballer auszumachen. Der bekennende HC-Ambri-Piotta-Fan tanzte im Shirt seines Lieblings-Klubs mit der Nummer 50 zu den Klängen der Riniker Guggenmusik Opus C Voll, die ein kleines Konzert gab. Schäublins führten vor ihrer «Sternen»-Zeit das Riniker Restaurant Tannegg. Im und vor dem Restaurant wurde jeweils gemeinsam Fasnacht gefeiert.

Thomas und Esther Schäublin werden auch an ihrem neuen Arbeitsort am bewährten Güggelikonzept festhalten. Bereits diesen Samstag, beim Handball-Derby zwischen dem TV Endingen und dem STV Baden, werden der Grillstand und das Restaurant geöffnet sein. «Die Gäste werden mit vielen Güggelispezialitäten und dem regionalen Kneuss-Güggeli-Fleisch verwöhnt», freute sich Thomas Schäublin.

