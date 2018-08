Auch bei den Wappen wurde überlegt, welches die verbindenden Elemente der vier Dörfer sind. Neben Landwirtschaft, Weinbau und geologischer Lage ist die Arbeitsgruppe auf das Symbol des Ammoniten gestossen. Dieser könne, führt Wirz aus, in allen Gemeinden gefunden werden und stelle den Bezug zur Juralandschaft her. Zudem habe das Sujet Ausschliesslichkeitscharakter, sei also nicht andernorts bereits vorhanden.

Zu Beginn habe man sich allerlei Namen einfallen lassen, blickt Philipp Wirz zurück, der Leiter der zuständigen Arbeitsgruppe. Die Mitglieder seien ebenfalls angehalten gewesen, in den Gemeinden nach Vorschlägen zu suchen. «So haben wir am Schluss insgesamt gegen 80 Namen zusammengetragen.» Unter diesen, räumt Wirz ein, seien auch kuriose und verrückte gewesen. Die Arbeitsgruppe sei im ersten Schritt aber bewusst sehr offen gewesen. Erst im Anschluss sei es ans Entscheiden und Streichen der undenkbaren Namen gegangen.

Vom 28. Mai bis 19. August konnten die Bewohner des Fusionsprojekts Rheintal+ im Zurzibiet über Wappen und Name einer allfällig fusionierten Gemeinde abstimmen. Die Teilnahmequote war gering, wie der Leiter der Arbeitsgruppe, Adrian Thoma, erklärt: «Betrachtet man die Einwohnerzahl der zehn Gemeinden (...) werden wohl kaum mehr als fünf Prozent der Bevölkerung an der Umfrage teilgenommen haben.»

Sprechen sich die Stimmberechtigten für einen Zusammenschluss aus, bleiben sowohl die heutigen Gemeindenamen als auch die Wappen bestehen. Die ehemaligen Gemeindenamen werden zu Ortsnamen, die Gemeindewappen zu Ortswappen. «Die Zugehörigkeit zur neuen Gemeinde wird vor allem in amtlichen Dokumenten wie Ausweisen, Identitätskarten oder Heimatscheinen ersichtlich», heisst es im BEEH-Bulletin. Die Postanschriften behalten ihre Gültigkeit und auf den Ortseingangsschildern stehen nach wie vor die jeweiligen Ortsnamen Bözen, Effingen, Elfingen oder Hornussen. An der Umfrage zu Namen und Wappen einer allfällig neuen Gemeinde teilnehmen können die Einwohnerinnen und Einwohner ab Jahrgang 2002. Einsendeschluss ist der 10. September.

Abstimmung ist 2019 möglich

Rückblick: Der Kick-off für das Projekt BEEH fand im Januar dieses Jahres in Elfingen statt. Die acht Arbeitsgruppen mit den gegen 100 freiwillig Mitwirkenden aus den vier Gemeinden nahmen ihre Tätigkeit im Februar auf. In den Workshops wurden folgende Schwerpunktthemen behandelt: Behörden/Verwaltung, Gemeindeordnung; Raumordnung, Bau- und Nutzungsordnung (BNO); Schulwesen, Standorte/Organisation; Finanzen, Liegenschaften; Energie, Wasser/Abwasser, Werkhof; Ortsbürgergemeinden, Forst/Landwirtschaft; Jugend/Alter, Gesundheit/Spitex; Name, Wappen, Ortsteile, Postadresse, Vereine/Kultur.

Im Juni konnte in Effingen der mit Spannung erwartete Finanzbericht vorgelegt und behandelt werden (die AZ berichtete). Der letzte Workshop ist am 13. September geplant. In der Folge wird aus den gewonnenen Erkenntnissen der Schlussbericht erarbeitet und am 17. Januar in Effingen mit einer gemeinsamen Informationsveranstaltung der Bevölkerung präsentiert.

Erwägen die Gemeinderäte von Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen eine Fusion, kann ein entsprechender Antrag gegen Ende 2019 zur Abstimmung an den Gemeindeversammlungen der vier Projektgemeinden kommen.