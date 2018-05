Das moderne 270 Tonnen schwere Gerät namens Gantry 3 wurde am Montag in Villigen feierlich eingeweiht, wie das PSI mitteilte. Gantry 3 ist das grösste Gerät, das je am Zentrum für Protonentherapie (ZPT) am PSI installiert wurde. Von seinem Einsatz versprechen sich die Mitarbeitenden vor allem kürzere Wartezeiten für die krebskranken Patienten.

Mit Gantry 3 steigt die Kapazität und somit können mehr Patientinnen und Patienten als bis anhin von der Protonentherapie profitieren. Das wird insbesondere Kindern zugutekommen, für die eine herkömmliche Krebsbestrahlung zu risikoreich wäre.

"Mit der Protonentherapie bestrahlen wir genauer und schonen das gesunde Gewebe in der Umgebung des Tumors besser", wird Damien Weber, der Chefarzt des ZPT, in der Mitteilung zitiert.