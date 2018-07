Mehrere Standorte betroffen

Betroffen sind also die in der Stadt an mehreren Standorten verteilten Schalter der Einwohnerkontrolle, der Abteilung Planung und Bau, der Finanzverwaltung, des Steueramts, der Stadtkanzlei, der Sozialen Dienste und des Zivilstandsamts. Je nach Sonneneinstrahlung kann es in den einzelnen Räumlichkeiten sehr heiss werden.

Für die Angestellten der Stadtverwaltung heisst das in der Praxis nun, dass die Sollstundenzeiten unverändert bleiben. «Dies bedeutet, dass Mitarbeitende, welche frei nehmen, die fehlenden Arbeitsstunden über Gleitzeit kompensieren oder Ferien beziehen müssen», sagt Andrea Pajarola.

Franziska Roth ist Festrednerin

Die gemeinsame Bundesfeier der Stadt Brugg und der Gemeinde Windisch findet am Mittwochabend – wie in den vergangenen Jahren – um 21 Uhr im Amphitheater statt. Die Festwirtschaft im Zelt auf der Amphiwiese steht bereits ab 17 Uhr offen. Die ökumenische Feier in der nahen katholischen Kirche beginnt um 20 Uhr. Nach dem traditionellen Fahnenaufzug und der Alphorn-Gruppe Wasserschloss hält Jungredner Miguel Vogt aus Windisch eine Ansprache. Hauptfestrednerin ist danach Regierungsrätin Franziska Roth (SVP).