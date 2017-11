29 Stimmen Unterschied im ersten Wahlgang

Im ersten Wahlgang am 24. September schafften zwar beide Kandidaten den Sprung in den Stadtrat, was eine Bedingung für die Ammann-Wahl ist. Für das Amt des Stadtammanns erreichte aber niemand das absolute Mehr von 1509 Stimmen. Titus Meier holte 1348 Stimmen und Barbara Horlacher 1319 Stimmen. Im September betrug die Stimmbeteiligung 51%.