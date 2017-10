Fortlaufend wird der ausgebrochene Fels mit riesigen Tübbingringen ausgekleidet und gesichert. Das geht fix und vorab maschinell. Man kommt bei der Montage eines Tübbingrings selbst an der Tunneldecke mit Schauen kaum nach – schon ist er platziert, und die nächste wird via Förderband in Position gebracht. Sie werden nicht so schnell ausgehen. Vor dem Tunnelportal wartet eine unübersehbare Zahl von ihnen auf ihren Einsatz.

Wenn der neue Tunnel den Betrieb aufnimmt, geht der alte übrigens nicht einfach in Pension, oder wird gar zum Weinkeller. Er wird bis 2022 zu einem Dienst-und Rettungsstollen umgebaut.

Wo sind die Mineure?

Eine Tunnelbaustelle erfordert sehr viele Arbeiter. Dieses Bild hat man von früher noch im Kopf, und auf der Baustelle sucht man die Arbeiter. Aber solche Bilder sind Vergangenheit. Laut Zieger arbeiten gleichzeitig nur 15 Leute im Tunnel. Weil sei im Dreischichtbetrieb tätig sind, braucht es im Tunnel drin nur 45 Leute. Glücklicherweise gab es bisher keinen nennenswerten Unfall.

Einmal kippte ein Fahrzeug, der Fahrer trug einige blaue Flecken davon. Nebst strikten Sicherheitsbestimmungen vertrauen die Arbeiter aber auch auf ihre am Tunnelportal wachende Schutzpatronin, die heilige Barbara.

Für den Bau des 4-Meter-Korridors auf der Gotthard-Achse hat das eidgenössische Parlament 2013 einen Kredit von 710 Millionen Franken bewilligt. Davon entfallen 350 Millionen Franken auf das grösste Einzelbauwerk, eben den neuen Bözbergtunnel. Auf Nachfrage bestätigt Thomas Zieger, man sei nicht nur zeitlich, sondern auch kostenmässig auf Kurs.