Komplett gesperrt ist der A3-Abschnitt in der Nacht von Montag auf Dienstag und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Sperrung dauert jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr.

Der Verkehr wird über die Kantonsstrassen umgeleitet, wie der Unterhaltsdienst Nationalstrassen Nordwestschweiz (NSNW) am Mittwoch mitteilte.

In den beiden Nächten werden die Sicherheitseinrichtungen auf dem Abschnitt mitsamt den Tunnelanlagen in Bözberg, im Schinznacher Feld und in Habsburg unter die Lupe genommen. Geprüft werden die Brandmeldeanlagen, die Beleuchtung, die Ventilation, die Entwässerung sowie alle Fluchtwege und Bankettbeleuchtungen.