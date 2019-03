Im Februar sind – still und leise – die Türen aufgegangen für die ersten Besucher, am Freitag ist nun zum Eröffnungsapéro eingeladen worden: Im Eckhaus an der Albulagasse in der Brugger Altstadt hat die Marco Polo Business Apartments AG ihr charmantes Hotel eingerichtet.

Die geladenen Gäste konnten sich davon überzeugen, dass der Umbau sowohl aussen wie innen gelungen ist – und bei einem Rundgang einen Blick werfen in die acht schmucken Zimmer oder das gemütliche öffentliche Café im ersten Stock.

Aus Sandro Burkis Ansprache zur Hoteleröffnung: