Fahrzeugbrand im Bözbergtunnel sorgte für Feierabendstau

Im Bözbergtunnel auf der A3 Richtung Zürich war am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Kantonspolizei Aargau auf Nachfrage der AZ bestätigt, sei gegen 17 Uhr ein Fahrzeug im Tunnel in Brand geraten. Die Feuerwehr Frick und örtliche Rettungskräfte wurden umgehend aufgeboten. Der Feuerwehr gelang es rasch das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Anwohner berichteten von starker Rauchentwicklung und beissendem Gestank. Von Effingen aus sei der Rauch sicht- und riechbar, wie ein Leserreporter dem Regionalfernsehsender meldete. Der Verkehr in Richtung Zürich musste vorübergehend gesperrt werden. In der Folge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch auf den Ausweichrouten zwischen Effingen und Brugg kam es zu Staus wegen Verkehrsüberlastung. Nach erfolgreichem Einsatz konnte die Fahrspur gegen 19.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei das Fahrzeug durch einen technischen Defekt in Brand geraten. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Schäden am Tunnel hätten jedoch keine festgestellt werden können, so die Kantonspolizei.

Der Tunnel war in Fahrtrichtung Zürich gesperrt. Auf den Ausweichrouten zwischen Effingen und Brugg kam es zu Stau wegen Verkehrsüberlastung. MIttlerweile hat sich die Verkehrslage wieder beruhigt.