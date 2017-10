Für sein Lokal an der Vorstadt 6 konnte er einen guten, fairen Vertrag abschliessen. Einem Laden in der Altstadt oder im Neumarkt wäre er nicht abgeneigt gewesen. «Aber dort wollte man mir nur Fünf-Jahres-Verträge unterbreiten. Dieses Risiko wäre mir zu gross gewesen», sagt er. Am jetzigen Ort hätte er die Möglichkeit, früher auszusteigen.

Seine Hanfprodukte will er an Jung und Alt bringen. Dafür macht er mit Flyern viel Werbung. «Kürzlich spazierte ein älteres Ehepaar am Laden vorbei», sagt Kevin Hofer. «Es fragte, ob ich hier einen Drogenladen eröffne.» Sofort erklärte der Jungunternehmer, dass es sich um legale Produkte handelt. «Es braucht schon noch Aufklärungsarbeit und auch ein Umdenken in der Bevölkerung», meint er. Schweizer seien Neuem gegenüber oft skeptisch. Wobei er der Meinung ist, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis auch THC-haltiger Hanf legal sein wird. «Im Moment ist es unglaublich schwierig, das Ganze zu kontrollieren», sagt er. «Entweder müsste man alle Hanfprodukte verbieten oder dann alle legalisieren.»

Seine Produkte – alle aus Bio-Hanf hergestellt – verkauft er auch online. «Wir liefern die Ware noch am selben Tag mit unserem Hauskurier aus», verspricht Kevin Hofer. Läuft alles gut, möchte der Jungunternehmer sein Ladennetz ausbauen, allenfalls mit Franchisenehmern.

Eröffnungsapéro am Samstag, 28. Oktober, Vorstadt 6 in Brugg mit 10-Prozent-Eröffnungsrabatt. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 9.30 bis 16 Uhr.