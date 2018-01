Das Tötungsdelikt in Hausen erinnert an den Doppelmord in Pfäffikon vor rund sieben Jahren. Damals erschoss ein Kosovare seine Ehefrau und die Chefin des Sozialamts. Auch dieser Täter war der Polizei wegen häuslicher Gewalt bekannt. Er hatte seine Frau, zwei Monate bevor er sie tötete, mit einer Schere angegriffen und verletzt. Es gab also in Pfäffikon genauso wie in Hausen Anzeichen. Trotzdem konnte ein Tötungsdelikt in beiden Fällen nicht verhindert werden.

Riza Demaj aus Suhr, Präsident des albanischen Lehrer- und Elternvereins, äusserte sich damals in den Medien zur Tat seines Landsmannes. Mit dem Fall Hausen werden Erinnerungen wach.

Herr Demaj, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie vom Tötungsdelikt in Hausen erfahren haben?

Riza Demaj: Es ist eine Tragödie, wenn die Mutter von drei Kindern getötet wird. Vor allem für die Kinder. Unterdessen ist ja auch bekannt, dass der Mann schon vorher gewalttätig war und seine Frau ihn angezeigt hat. Die Kinder haben das miterlebt. Das dürfte für sie zusätzlich traumatisch sein.