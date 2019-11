Das etwas andere Altersturnen

Auf dem Klavier wird eine Melodie gespielt, neun Seniorinnen bewegen sich im Rhythmus frei durch den Raum. Sie übernehmen den Takt, gehen vor, zurück und zur Seite. Der Rhythmus wird schneller. Die Seniorinnen passen sich an, versuchen mitzuhalten. Gleichzeitig müssen sie darauf achten, dass es keine Kollisionen gibt. Das gelingt nicht immer, die Frauen lachen. Die Stimmung in der Gruppe ist gelöst. Hier im Forum des Kulturhauses Odeon in Brugg treffen sich die Frauen einmal wöchentlich zur Seniorenrhythmik.

Seniorenrhythmik ist eine Musik- und Bewegungsintervention. Entwickelt wurde diese zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Emile Jaques-Dalcroze in Genf. Die körperlichen Übungen bestehen aus mehreren Bewegungsabläufen, die im Rhythmus zu improvisiert gespielter Musik ausgeführt werden. Die Verbesserung der Bewegungsfreiheit reduziert nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die altersbedingt zunehmende Sturzgefahr.

«Treiben lassen»

Der Verein Erwachsenen- und Seniorenrhythmik nach Dalcroze bietet an verschiedenen Orten in der Schweiz solche Kurse für Senioren an. In der Region Aargau-Solothurn ist das Angebot in Brugg bisher das einzige. Die Teilnehmerinnen kommen aus Villigen, Hausen, Brugg, Windisch oder Aarau. Sie schätzen die Gemeinschaft.

«Der soziale Aspekt ist wichtig, es ergeben sich Freundschaften», sagt Patrizia Colombo, die die Seniorenrhythmik unterrichtet. Seit 2015 bieten die beiden Kursleiterinnen Patrizia Colombo und Katrin Ott das Angebot in Brugg an, gerne möchten sie es ausbauen. Colombo und Ott sind Rhythmikerinnen, sie haben am Konservatorium studiert. Gesundheitsbedingt gibt es zwar immer wieder Abgänge bei den Teilnehmenden, aber einige Frauen sind seit mehreren Jahren oder gar seit dem Start dabei.