Dank den Römern: Bruggs Partnerstadt Rottweil ist die älteste Stadt Baden-Württembergs

Rottweil, seit über 100 Jahren Bruggs Partnerstadt, war die fünfte und letzte Station auf meiner Wanderung auf der Römerstrasse. Von Hüfingen ging es via Schwenningen in zwei Etappen in die älteste Stadt Baden-Württembergs. Es waren die landschaftlich reizvollsten Wandertage. Von der Donauquelle in Donaueschingen sind es wenige Kilometer bis zum Ursprung des Neckars im Schwenninger Moos, das unzählige Wasservögel anlockt. Schöne Waldwege laden dort zum Spazieren ein. Von Schwenningen nach Rottweil lässt es sich entlang des Neckars wandern. Rottweil wiederum lädt zum Flanieren in der schönen mittelalterlichen Stadt ein. Zum Übernachten gut gelegen ist die Jugendherberge, sie befindet sich unweit vom Dominikanermuseum, das jeweils von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet ist. Der Römerpfad ausserhalb der Stadt kann jederzeit besucht werden. Start ist bei der St. Pelagius Kirche. Der Rundgang dauert etwa eine Stunde. Alle Infos zur gesamten Römerstrasse finden Sie hier.(jam)