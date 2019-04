Wer regelmässig in Brugg oder Windisch unterwegs ist, hat ihn sicher schon gesehen: den «Kollibri» – die Kombination zwischen Postauto und Taxi. Seit Mitte Oktober 2018 steht das blau-schwarze Fahrzeug mit dem roten Vogel in einem schweizweit einzigartigen Pilotversuch in der Region Brugg im Einsatz. Während der «Kollibri» am Anfang vor allem auf dem Parkplatz am Bahnhof Brugg zu sehen war, ist er nun vermehrt auf den Strassen in der Region Brugg unterwegs.

Mitverantwortlich für diese positive Entwicklung war der jüngste Versuch mit einem attraktiven Pendlertarif im Monat März. Die öV-Kunden mit GA, Strecken- oder Verbundabonnement (A-Welle) hatten pro Fahrt nur einen Komfortzuschlag von 2 Franken zu zahlen. Dieses Angebot war aus Sicht von Postauto Schweiz ein Erfolg. «Wir zählten durchschnittlich 38 Fahrten täglich. Im Februar waren es durchschnittlich 20 Fahrten pro Tag», sagt Postauto-Sprecher Urs Bloch.