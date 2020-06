Brigitte von Wessenberg war eine Wissenschafterin mit Flair für Kultur

Im Alter von 71 Jahren ist Brigitte von Wessenberg nach schwerer Krankheit verstorben. Sie war zusammen mit ihrem Gatten Freiherr Peter Heinrich von Wessenberg seit einigen Jahren im direkt an der Schweizer Grenze gelegenen Gaissau (AT) wohnhaft gewesen. Das Ehepaar pflegte einen engen Bezug zum Aargau und speziell zu Hottwil, wo sich vor Jahrhunderten die Stammburg der Dynastie befunden hatte. Die familiäre Herkunft führte 2001 an diesem Ort zur Gründung der Wessenberg-Akademie.

Ursprünglich aus einer Südtiroler Familie stammend, nahm die nun Verstorbene regen Anteil an den weitgespannten geschichtlichen Hintergründen der Wessenbergs und besuchte mit ihrem Ehemann alljährlich Anlässe in der Schweiz und im Elsass. So war sie 2008 mit ihm zusammen in Königsfelden Ehrengast zum Gedenkjahr "900 Jahre Habsburger", nahm an Ausstellungseröffnungen des Museums Aargau teil und wirkte auch beim unter der Ägide der Akademie auf Schloss Lenzburg ins Leben gerufenen interregionalen Kultur- und Geschichtswettbewerb „Grenzen fliessen“ mit einem von der aargauischen Regierung gegebenen festlichen Abschlussempfang auf der Habsburg mit.

Brigitte von Wessenberg hat als begnadete Wissenschafterin zahlreiche Mathematik- und Physikbücher für höhere Schulen massgeblich geprägt. Ihr grosser Einsatz für das Bildungswesen wurde mit verschiedenen Auszeichnungen wie zum Beispiel dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich gewürdigt. Sie blieb jedoch stets bescheiden. In ihrer Freizeit hielt sie sich gerne in der Natur auf, insbesondere am Bodensee, wo sie noch bis vor kurzem fast täglich beim Schwimmen anzutreffen war. Nun hat sich ihr aussergewöhnlicher Lebenskreis geschlossen. Brigitte von Wessenberg wurde in Innsbruck beigesetzt. (mw)