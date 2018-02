Bei der Berufswahl ist bei Bettina Märki der Fall klar: Sie folgt ihrer Berufung und wird nach der Bezirksschule in eineinhalb Jahren eine Lehre als Landwirtin beginnen. Die Stelle auf dem Bächlihof in Oberflachs hat sie bereits auf sicher. Dort widmet sich Landwirt Stefan Käser bereits seit einiger Zeit der Rinderzucht (die AZ berichtete). Ideal also, um ihre Leidenschaft auszuleben. Letztes Jahr ist sie auch dem Aargauer Jungzüchter-Verein beigetreten. «An der letzten GV war ich klar die Jüngste», sagt sie. Das einzige Mädchen aber nicht.

Mutter Kathrin Märki schätzt dabei besonders, dass ihre Tochter ihre Berufung auf so natürliche Weise entdeckt habe. «Wir haben unsere drei Töchter nie dazu gedrängt, Landwirtinnen zu werden oder einst unseren Hof zu übernehmen. Bei Bettina war die Freude an der Landwirtschaft aber klar, seit sie ein Kind ist», sagt sie.

Höchstens Tierärztin wäre als Beruf noch infrage gekommen, sagt Bettina Märki. Wer aber so eine klare Leidenschaft hat, kann gar nicht anders, als diese zu verfolgen. Und von ihren Schulkolleginnen werde sie jedenfalls nie schräg angeschaut wegen ihres vermeintlich unüblichen Hobbys.