Besuch von Stützpunkt und Krypta: Der Bau des römischen Kastells am Rhein pressierte

Die erste Wanderetappe auf der Römerstrasse führte mich nach meiner Übernachtung im Römerlager von Windisch (Vindonissa) via Brugg, Stilli, Würenlingen und Tegerfelden nach Bad Zurzach (Tenedo). Weil die ursprüngliche Römerstrasse heute von der Hauptstrasse überdeckt ist, nahm ich mir die Freiheit und wich teilweise auf Nebenstrassen und Flurwege aus. Landschaftlich sehenswert war unterwegs vor allem die Hochebene zwischen Würenlingen und Tegerfelden, wo ich etliche Raubvögel beobachten konnte. In Bad Zurzach liess ich es mir selbstverständlich nicht nehmen, mich – ganz in römischer Manier – in der Therme zu erholen und meine Muskeln zu lockern. Nebst dem Besichtigen des Kastells lohnt sich auch ein Besuch im Museum Höfli an der Hauptstrasse 37, das jeweils von Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist. Daneben lockt die Region mit verschiedenen Wandermöglichkeiten und dem Papa-Moll-Land. (jam)