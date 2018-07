Feuerwehreinsatz beim Fachhochschul-Campus in Brugg-Windisch: Laut Augenzeugen ist am Donnerstag dichter, schwarzer Rauch aufgestiegen. In der Baugrube des «Centurion Tower» war offenbar just zur Feierabendzeit ein Materialcontainer in Brand geraten. Personen sollen, so war vor Ort zu erfahren, keine zu Schaden gekommen sein. Im Einsatz stand die Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen.