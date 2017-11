Der Brugger Judoka Ciril Grossklaus (26) hat sich am Wochenende in Neuchâtel erneut den Schweizer-Meister-Titel in der Kategorie -90 kg gesichert. Im Final konnte er sich gegen Florian Girardoz vom Judo Club Montreux durchsetzen. «Schweizer Meister. Pflicht erfüllt und den Titel verteidigt», schreibt Grossklaus nach seinem Sieg in den sozialen Medien. Auch dieses Jahr hat er mit drei Höchstwertungen den Technikerpreis geholt.