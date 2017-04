Die tödliche Kollision hatte sich gegen 20 Uhr auf der Bruggerstrasse in Schinznach-Bad ereignet. Der Autolenker fuhr an die Einmündung, um nach links in Richtung Brugg abzubiegen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Von dort nahte in diesem Augenblick ein 18-jähriger Motorradfahrer heran. Im selben Moment fuhr der Autolenker auf die Hauptstrasse hinaus. Der Motorradfahrer prallte heftig in die Seite des Autos.

Der junge Mann erlag trotz längerer Reanimationsbemühungen des Ambulanz-Teams noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 73-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Ihn traf keine Schuld am Unfall.

Am Aprilia-Motorrad entstand Totalschaden. Auch das Auto wurde erheblich beschädigt.