Wir mussten gestern nach 20 Minuten wieder gehen, wegen der Evakuierung. Dürfen wir heute gratis hinein?» Selbstverständlich, wer am Dienstagnachmittag die Badi Bremgarten vorzeitig verlassen musste, wurde gestern grosszügig behandelt und musste keinen Eintritt bezahlen.

Lärmende Kinder, ballspielende Jugendliche, Erwachsene am Sonnenbaden, alle Pools mit Menschen gefüllt und das Badi-Restaurant ebenfalls gut besetzt – in der Badi Bremgarten schien 24 Stunden nach der Evakuation, um 16 Uhr am Mittwochnachmittag, der Normalzustand zurückgekehrt. Etwas Vorsicht liessen die einen oder anderen Gäste zwar noch walten: «Isch alles guet wieder, muess mer kei Angscht hat?», fragt eine ältere Frau an der Kasse vorsichtig. Ganz anders der Scherzkeks, der unmittelbar nach ihr die Badi betritt: «Hüt chani hoffentli e chli länger bliibe als geschter», sagt er lachend.

Roger Marti, Leiter Bad in Bremgarten und Badmeister I in Hallen- und Freibad, ist nicht gerade zu Scherzen aufgelegt, aber auf dem Weg zur Besserung: «I ha no chlei e schturme Gring», sagt er in seinem breiten Berner Dialekt. 24 Stunden sei er im Kantonsspital Baden gewesen und umfassend untersucht worden. «Nach dem Röntgenbild zu urteilen, würden keine bleibenden Schäden zurückbleiben, haben mir die Ärzte gesagt. Es wird schon wieder werden.» Eigentlich gibt es seit 2001 im Bremgarter Freibad kein flüssiges Chlorgas mehr. Damals hat man die Anlage entsprechend umgestellt und gehörte damit schweizweit zu den Pionieren. Warum hat der Badmeister dennoch eine Prise Chlorgas erwischt?

Roger Marti erklärt: «In einem grossen Behälter im Technikraum mischen wir Schwefelsäure (50%) und Javel (13 bis 14%) mit Wasser. Das gibt eine hoch chlorierte Lösung, die wir dann dem Vorlauf für die Badewasserzirkulation beimischen. Flüssiges Chlorgas, wie man das früher verwendet hat, gibt es bei uns nicht.» Diesen Technikraum betreten Marti oder seine Stellvertreter mehrmals am Tag: «Wir kontrollieren, ob alles richtig läuft, messen die Konzentration und den pH-Wert und wechseln wenn nötig die Behälter mit den Substanzen.» Eine Fehlmanipulation sei ausgeschlossen: «Da ist alles doppelt und dreifach abgesichert», sagt der Badmeister.