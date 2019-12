Besuch in Aargauer Notschlafstelle: «Jeder kann obdachlos werden»

Im Herzen der Badener Altstadt ist es bereits dunkel, als Susi Horvath die grüne Türe zur Notschlafstelle öffnet. Draussen ist es eisig kalt an diesem Abend, die hübsche Weihnachtsbeleuchtung an der unteren Halde lenkt nur kurz von den Temperaturen ab.

Dass es Menschen gibt, die auch an einem solchen Winterabend kein Zuhause haben, in das sie einkehren können, ist vielen nicht bewusst. «Sie schlafen dann oftmals in Parkhäusern oder am Bahnhof», sagt Susi Horvath. Sie leitet die Notschlafstelle an der Oberen Halde. Am 1. September dieses Jahres öffneten sich die Tore hier zum ersten Mal. Im Kanton Aargau ist es die einzige Institution ihrer Art.

Dass es in einem Land wie der Schweiz keine Obdachlosen gibt, oder dass diejenigen, die auf der Strasse schlafen, dies tun, um dem System zu trotzen, sei ein weitverbreiteter Irrtum, sagt Horvath: «Man kann hinschauen oder nicht. Es ist ganz klar, dass es eine Obdachlosigkeit gibt hier bei uns.» Susi Horvath spricht in bestimmtem aber freundlichem Ton.

Ein warmes Bett und zwei Mahlzeiten für fünf Franken

Es ist kurz vor halb neun, als es an diesem Abend zum ersten Mal an der Türe klingelt. Susi Horvath stürmt schnell nach unten, die steilen Treppen im vierstöckigen Altstadthaus ist sie sich bereits gewohnt. An der Türe steht keine Unbekannte. Die Frau kommt nun seit längerer Zeit jeden Abend her. Sie trägt Jeans und eine Winterjacke. Ihre Beine sind dünn und wackelig, sie ist aufgebracht und angetrunken.

Ihre Sorgen schüttet sie noch auf der Türschwelle bei Horvath aus. «Komm erst mal rein», sagt Horvath mit beruhigender Stimme. Ob sie etwas getrunken habe? Die Frau verneint und wird von der freiwilligen Helferin Margrit auf ihr Zimmer gebracht.

Fünf Franken kostet die Übernachtung in der Notschlafstelle. Dafür bekommen die Menschen für eine Nacht ein sauberes Bett in einem Zweibettzimmer, ein Abendessen und einen Bon für ein Frühstück im Sozialwerk Hope. «Manchmal kommen sie noch rauf in die Küche. Manchmal gehen sie aber gleich ins Bett.» Die Küche im Herzen des Hauses dient auch als Begegnungsraum und hier darf geraucht werden.

Dort sitzt mittlerweile die Freiwillige Margrit und flickt einen Putzlappen. Margrit ist pensioniert. Wenn die obdachlosen Personen dies möchten, wärmt sie ihnen ein Essen auf. Wenn jemand dabei nicht reden möchte, sei dies völlig in Ordnung. «Wir drängen uns nicht auf. Wir sind einfach da.» Später macht Margrit eine Kanne warmen Kaffee. Man spüre die Dankbarkeit: «Auch wenn sie nicht ausgesprochen wird.»

«Wie viele andere habe ich gedacht, dass jeder ein Zuhause hat. Mein Denken hat sich verändert», sagt Margrit. Den Obdachlosen stelle man sich ganz anders vor, als er ist: «Man hat immer das Gefühl, dass man es ihnen ansehen müsste. Das ist aber nicht so.» Der Verein Notschlafstelle ist auf Freiwillige wie Margrit angewiesen und auch auf der Suche nach weiteren Helfern, sagt Susi Horvath: «Die Freiwilligen müssen Freude haben daran, Menschen, die nicht so privilegiert sind wie wir, etwas zu geben.»

Oft steckt eine Suchterkrankung hinter der Obdachlosigkeit

Zwölf Betten stehen im Haus zur Verfügung, je sechs für die Notschlafstelle und sechs für die Notpension, wo Menschen für längerfristige Lösungen untergebracht werden (siehe Text rechts unten). Sollten aber die Betten der Notpension nicht vollständig belegt sein, kann Horvath auch mehr als sechs Obdachlose pro Nacht aufnehmen.

Seit der Eröffnung Anfang September hatten sie rund 300 Übernachtungen. Am Anfang seien sie überrannt worden von Arbeitsmigranten: «Ein Phänomen, das man in vielen Notschlafstellen kennt.» Da diese Menschen zwar nicht das Zielpublikum sind, Horvath sie aber nicht auf der Strasse stehen lassen wollte, fanden sie eine Einigung: Jeder Arbeitsmigrant darf eine Nacht bleiben.