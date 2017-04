Anfang der 1950er-Jahre frittiert Bauer Hans Meier, ein Cousin von Heinrich Zweifel, auf dem Bauernhof in Katzenrüti bei Rümlang die allerersten Schweizer Chips in einer Feldküchenpfanne. 1958 wird die erste Chips-Fabrik in Zürich Höngg gebaut. Von 1958 bis 1962 wächst der Umsatz von 250'000 Franken auf 2,5 Millionen Franken. 1961 wird in Höngg die erste vollautomatische Fritteuse «Ferry 3» aus Amerika installiert.

Als die Fabrik aus allen Nähten platzt, baut das Familienunternehmen die Fabrik in Spreitenbach. Sie nimmt am 26. Mai 1970 ihren Betrieb auf. Die neue Frittiermaschine «Heat and Control» stellt stündlich 1800 Kilo Chips her. Durch die Chips-Produktion entsteht so viel Abwasser wie 20'000 Einwohner produzieren.

Deshalb baut Zweifel 1991 eine eigene Kläranlage. Die Stärke, die dem Abwasser entnommen wird, wird extern zu Biogas verarbeitet. 2007 investiert der Chips-Pionier rund 13 Millionen Franken in ein neues Hochregallager mit Platz für 5400 Paletten. Im Mai 2015 tauft die Gemeinde Spreitenbach als Dank für die Treue des Pommes-Chips-Herstellers die Kesselstrasse in Zweifelstrasse um. (gal)