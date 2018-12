Die zweite Firma, die am Neubau des Badener Thermalbades beteiligt sein wird, muss man in der Region nicht weiter vorstellen: Birchmeier aus Döttingen, 1940 gegründet, gehört zu den grössten Bauunternehmen im Kanton Aargau, beschäftigt rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Bauzeit soll so kurz wie möglich sein, um die Belastung für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, sagt Bertschinger weiter. Aus logistischer Sicht werde der Bau eine grosse Herausforderung: Der gesamte Bauverkehr wird über die enge Parkstrasse geführt. Anschliessend werden die Lastwagen via einer Baupiste zur Baustelle fahren. «Es sind diverse Sicherungsmassnahmen notwendig, da sich die Rampe am Hang befindet», sagt Bertschinger. Dass sich der Bau der Rampe verzögert hat, hing unter anderem auch damit zusammen, dass ein Rodungsgesuch eingereicht werden musste.

Beim Gesamtprojekt soll es nun aber keine weiteren Verzögerungen mehr geben. Seit November ist bekannt, dass das Bad ein Jahr später als zuvor kommuniziert eröffnen wird, als Termin ist momentan das Jahr 2021 vorgesehen.