Birmenstorf ist dieses Wochenende das Paradies für alle Armee-Fans: Am «Convoy to Remember» warten 600 Militär-Oldtimer, 100 Töffs und 50 Panzer aus 13 Nationen darauf, von den Besuchern bewundert zu werden. Tele M1 durfte am Samstag bei der grossen Remember-Parade 2019 mitfahren. Die grösste Militär- und Oldtimershow findet dieses Jahr zum letzten Mal statt.