"Schweiz aktuell" hatte am 7. September, also etwas mehr als zwei Wochen vor dem ersten Wahlgang der Badener Stadtratswahlen, einen Beitrag über den Wahlkampf von Müller ausgestrahlt. Der Grünen-Politiker Geri Müller war vor drei Jahren wegen seiner Nacktselfie-Affäre schweizweit in die Schlagzeilen geraten. Er gab sein Amt nicht ab und kandidiert am Wochenende erneut für das Amt des Stadtammanns.

Die Privatperson, welche die Beanstandung eingereicht hatte, kritisierte, dass der Beitrag pure Wahlhilfe für Müller gewesen sei. Die drei anderen Kandidaten, die sich um das Amt des Badener Stadtammanns bewerben, hätten sich nicht präsentieren können. Was sich das SRF da geleistet habe, habe mit Fairness nichts am Hut, schrieb die Privatperson wörtlich.

Indem man den Fokus auf Geri Müller und seine Hypothek im Wahlkampf gelegt habe, sei es keinesfalls darum gegangen, Wahlhilfe für ihn zu betreiben, verteidigte sich der Redaktionsleiter von "Schweiz aktuell" in seiner Stellungnahme. Es sei einzig darum gegangen, dem nationalen Publikum den interessantesten Aspekt des Wahlkampfes in Baden aufzuzeigen.