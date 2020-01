Zentrum Neumatt abgelehnt: Geschichte diente Kritiker als Vorlage

Mehr als 900 Spreitenbacher – rund ein Fünftel aller Stimmberechtigten – pilgerten am Dienstagabend an die denkwürdige Gemeindeversammlung in der Umweltarena, um über die Teiländerung der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) abzustimmen. Die wäre nötig gewesen, um aus der Einkaufszone beim Shoppi Tivoli eine Wohn- und Gewerbezone zu machen, um damit dem «Zentrum Neumatt» den Boden zu bereiten. Doch daraus wurde nichts: Mit 590 zu 327 Stimmen wurde das Projekt deutlich abgelehnt. Eine grosse Enttäuschung für alle, die seit Jahren am 200-Millionen-Projekt mitgearbeitet haben. Viele Ressourcen wurden dafür aufgewendet, die Bevölkerung über die Jahre intensiv in die Ausarbeitung des Projekts mit einbezogen und zahlreiche Informationsveranstaltungen organisiert, um die Mehrheit von der Notwendigkeit des Projekts zu überzeugen.

So sind in den letzten Jahren neue Quartiere entstanden, wie zum Beispiel im Kreuzäcker mit rund 260 Einwohnern und dem Hilton-Hotel, im Sandäcker wurde 2019 der «Limmatspot» mit Multiplexkino und 195 neuen Wohnungen eingeweiht, ausserdem wird in Spreitenbach aktuell die Strecke für die Limmattalbahn gebaut und gerade erst vor wenigen Tagen erhielt ein weiteres Megaprojekt die Baubewilligung: Der «Tivoli Garten». Dort entstehen nicht nur ein Obi Baumarkt und eine Haltestelle für die Limmattalbahn, sondern ebenfalls mehrere Hochhäuser, darunter zwei mit einer Höhe von 66 Metern, mit insgesamt 438 Wohnungen. Nicht zu vergessen das neue Hotel, dem die Waschanlage «Car Wash» weichen muss. All diese Bauten sind in der Nähe der Landstrasse beim Shoppi Tivoli angesiedelt und werden das Ortsbild Spreitenbachs weiter verändern. Nur mittendrin, im Gebiet Neumatt, wird in den nächsten 10, 15 Jahren alles so bleiben wie es heute ist. Weiterhin werden Beton und Asphalt die Gegend dominieren, wie die «Neumatt»-Befürworter monierten.

Wer kann es den Spreitenbachern bei all der Bautätigkeit deshalb verübeln, dass sie nun einfach auch einmal genug haben? Und wer kann ihnen die Ängste darüber verübeln, wer denn wirklich in die neuen Hochhäuser ziehen wird? Ob es tatsächlich vermehrt steuerkräftige Personen gewesen wären wie ihnen die Gemeinde mit einer extra dafür in Auftrag gegebenen Studie schmackhaft machen wollte? In dieser wurde festgestellt, dass in den nach der Jahrtausendwende gebauten Hochhäusern bevorzugt Doppelverdiener, kinderlose Paare oder gut verdienende Singles leben. Damit konnte die Gemeinde aber auch nicht überzeugen.