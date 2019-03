Am Samstag wurde bei einer Massenschlägerei mit 30 Involvierten in Spreitenbach AG eine Person mit einer Stichwaffe am Bein verletzt. Das 15-jährige Opfer aus Dietikon wurde anschliessend ins Kantonsspital Baden überführt. Es befindet sich ausser Lebensgefahr.

Auslöser der Schlägerei war ein Meme von Social Media-Star Zeki. Die Aargauer Kantonspolizei hat dies gegenüber «Nau.ch» bestätigt. Darauf wird Spreitenbach als «Bronx der Schweiz» bezeichnet.