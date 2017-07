Auch beim Gastronomiekonzept ist das Credo «Simpel, aber effektiv», betont Geschichts- und Deutschlehrerin Verena Berthold: «Zum Essen bieten wir verschiedene Toast-Kombinationen an wie zum Beispiel Toast Hawaii.» Anspruchsvoller wird es beim Kulturprogramm, für das zweimal täglich Platz geschaffen wird: «Wir haben Akrobatik-Vorführungen, ganze Bands oder einzelne Musiker, die auftreten», verrät Berthold. Bei den Auftritten seien aber keineswegs nur Schüler mit dabei – auch die Lehrer lassen es sich nicht nehmen und stehen während der Badenfahrt auf der Bühne. Sogar ehemalige Lehrer und Schüler knüpfen für ein Engagement gerne an ihre vergangenen Kantizeiten an. Für die Bauphase in der letzten Ferienwoche mussten die Lehrer nicht zweimal bitten – für die Badenfahrt kommen die Schüler gerne in die Schule.

Cristina Nezel hatte vor genau zehn Jahren an der letzten Badenfahrt ihren Einstand an der Kanti Baden und schwärmt noch heute davon: «Der Zusammenhalt und die Stimmung waren einmalig. So ein Projekt schweisst die Schule als Einheit zusammen.» Auch dieses Jahr stehen wieder rund 150 Schüler und 50 Lehrer während des zehntägigen Festes in der Beiz im Einsatz. Zwar läuft der Schulbetrieb normal weiter, aber immerhin versprechen die Lehrer: «Während der Badenfahrt gibt es sicher keine Prüfungen!»