Die Stadt Baden wandelt sich. Mittlerweile hat sie eine Zentrumsfunktion für die gesamte Region: In Baden geht man ins Kino, in die Museen, zur Schule, einkaufen, schwimmen, an Veranstaltungen, auswärts essen oder in den Ausgang. Und die Stadt Baden wächst. Bis 2040 gehen die Planer von einer Bevölkerungszunahme um 34 Prozent oder 6300 Personen aus. Auch die Zahl der Beschäftigten könnte noch einmal zunehmen. Die Stadt Baden ist vielseitig. Sie lebt.