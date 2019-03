Die Metzgerei Müller ist ein Familienbetrieb durch und durch. Inhaber Thomas Müller führt den Laden in der Weiten Gasse 12 in dritter Generation. Sein Urgrossvater Jean Müller eröffnete die Metzgerei im Jahr 1909 gegenüber dem alten Schlachthaus. Rund 60 Jahre später übernahmen seine Eltern Kurt und Alice den Fleisch-Betrieb. Thomas Müller gelangte über einige Umwege zur familieneigenen Metzgerei. Der heute 52-Jährige absolvierte die Lehre bei einem anderen Betrieb, in der Wahl des Berufs hatte Müller aber seit seinen Kindheitstagen keine Zweifel: «Mir wurde der Metzgerberuf in die Wiege gelegt. Für mich stand früh fest, dass ich später als Metzger arbeiten wollte.»

Nach der Ausbildung zum Metzger begann Müller dann auch, bei seinen Eltern mitzuarbeiten. Dabei entstanden jedoch gewisse Schwierigkeiten, erinnert sich Müller: «Mein Vater hatte zu hohe Erwartungen an mich. Ich sollte die ganze Wurstproduktion alleine führen. So war ich trotz grossem Engagement immer etwas frustriert über die fehlende Anerkennung meines Vaters.» Müller entschloss sich deshalb, vorerst auswertig Berufserfahrung zu sammeln. Nach der Rekrutenschule konnte er eine Saison lang in einer Metzgerei in der Lenzerheide im Bündnerland arbeiten. An einem späteren Arbeitsplatz gehörte Müller mit 26 Jahren bei der Metzgerei Kunz im glarnerischen Bilten zur Geschäftsleitung. Das Unternehmen zählte damals rund 450 Mitarbeiter. Während Müller beruflich dazulernte, bedienten seine Eltern im Laden in Baden weiter.